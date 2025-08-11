আড়ং নেবে অ্যাসোসিয়েট অফিসার, স্নাতক ডিগ্রিতে আবেদন

আড়ং নেবে অ্যাসোসিয়েট অফিসার, স্নাতক ডিগ্রিতে আবেদন
আড়ং জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল (ফেব্রিক) বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ৭ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আড়ং কোয়ালিটি কন্ট্রোল (ফেব্রিক) বিভাগে অ্যাসোসিয়েট অফিসার পদে কতজন নিয়োগ দেবে, তা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা নেই।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে এ পদের বেতন।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন।
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়
আবেদনের যোগ্যতা—
স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
ন্যূনতম ২–৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০২৫।
* আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।