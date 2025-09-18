৪৫তম বিসিএসে ষষ্ঠ পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, ১১ প্রার্থীর স্থগিত

৪৫তম বিসিএসে ষষ্ঠ পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, ১১ প্রার্থীর স্থগিত
৪৫তম বিসিএসের ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৫তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ৮৯৭ জন এবং সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের ৩৩ জন রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীদের ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষা ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। সকাল ১০টায় শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ১০৫ জনের, ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ১০৫ জন, ২৫ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ১৩৫ জনের, ২৮ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ১৩৫ জনের, ২৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ২২৫ জনের, ৩০ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্যাডারের ১৯২ জন এবং সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের ৩৩ জনের ভাইভা হবে।
৪৫তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত যাঁদের
৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা ২০২২ লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ কারিগরি বা পেশাগত ১১ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে গত মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। স্থগিত করা ১১ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সূচি পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডার-11023570, 11026667, 11029561, 11033100, 11039725, 11052206, 11054907, 11153867, 11171820, 12004882, 16003128—এই ১১ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত।