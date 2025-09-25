বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেটের চাকরি, আবেদনে শেষ ২দিনে
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে ৯৩ বিএএফএ কোর্সে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের সুযোগ আছে আর ২দিন।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘এ’।
২. ‘ও’ লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে ৫টি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘বি’ এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘বি’।
৩. ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় চতুর্থ বিষয় ব্যতীত ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘এ’।
৪. ‘ও’ লেভেলে পদার্থ, রসায়ন, গণিতসহ কমপক্ষে ৫টি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘বি’ এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড- ‘বি’।
৫. এটিসি/এডিডব্লিউসির ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘এ’।
৬. ‘ও’ লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে ৫টি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘বি’ এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘বি’।
অন্যান্য যোগ্যতা
১. অবিবাহিত (বিপত্নীক/বিধবা/বিবাহবিচ্ছেদকারী/তালাকপ্রাপ্ত নয়)।
২. বয়স: ১৬ বছর ৬ মাস হতে ২২ বছর (২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে), বয়সের ক্ষেত্রে হলফনামা গ্রহণযোগ্য নয়।
৩. উচ্চতা: পুরুষ প্রার্থী: কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি।
৪. মহিলা প্রার্থী: জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, অন্যান্য: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।
৫. বুকের মাপ: পুরুষ প্রার্থী: কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
মহিলা প্রার্থী: কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
৬. ওজন : বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।
৭. চোখ: দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি: জিডি (পি)-৬/৬, এটিসি ও এডিডব্লিউসি-৬/১২ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-৬/৩৬ পর্যন্ত।
যাঁরা আবেদন করতে পারবেন না
১। সেনা/নৌ/বিমানবাহিনী অথবা অন্য কোনো সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত/অপসারিত/স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ;
২। আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) এ দুবার স্ক্রিনড আউট অথবা দুবার প্রত্যাখ্যাত (একবার স্ক্রিনড আউট এবং একবার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে);
৩। যেকোনো ফৌজদারি অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত;
৪। সিএমবি অথবা আপিল মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত;
৫। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে ল্যাসিক (LASIK) করা হলে গ্রহণযোগ্য নয়। ১৮ বছর বয়সের পর ল্যাসিক করা হলে, ল্যাসিক অপারেশনের তারিখ হতে চিকিৎসা/স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখের মধ্যে জিডি (পি) শাখার জন্য ১ বছর এবং অন্যান্য শাখার জন্য ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হতে হবে।
৬। দ্বৈত নাগরিকত্ব অথবা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি থাকলে।
বিশেষ সুযোগ-সুবিধা
প্রশিক্ষণকালীন অফিসার ক্যাডেটদের মাসিক বেতন ১০,০০০.০০ টাকা এবং এবং প্রশিক্ষণ শেষে পদবি অনুসারে সরকার কর্তৃক জারিকৃত বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন।
আবেদনের নিয়মাবলি
সরাসরি ওয়েবসাইটে ‘Apply Now’-এ ক্লিক করে পরবর্তী নির্দেশন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা হলে রেজিস্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বরে ইউজার আইডি এব পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। পূরণকৃত আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে ‘Submit’ করার আগে আবেদনকারীগণ নিরীক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং শুধু আবেদনপত্রে প্রদানকৃত তথ্যগুলোর সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই তা চূড়ান্তভাবে ‘Submit’ করবেন।
চূড়ান্তভাবে আবেদনপত্রটি ‘Submit’ করা হলে আবেদনকারীরা আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্র ‘Download’ করতে পারবেন। কোনো আবেদনকারী মোবাইল নম্বরে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড না পেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা [email protected]এ আবেদনের জন্য ব্যবহৃত ই–মেইল অ্যাড্রেস হতে পেমেন্ট ইনভয়েসের কপি/প্রমাণসহ ই–মেইল করে জানাতে হবে।
পরীক্ষাকেন্দ্র (সব জেলা)—
১. বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তথ্য ও নির্বাচনী কেন্দ্র পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২. বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান যশোর।
৩. বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
আবেদনকারীর প্রতি নির্দেশনা
১. ১৫ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে পরীক্ষার সময়সূচি পর্যায়ক্রমে https://joinairforce.baf.mil.bd এবং https://baf.mil.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
২. পরীক্ষা গ্রহণের দিন সকাল ৮টার মধ্যে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
*আবেদন শেষ কবে
আবেদন করা যাবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত