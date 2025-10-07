বিদেশি ব্যাংকে অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক (Woori Bank) ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সিউলে প্রধান কার্যালয়, কোরিয়ায় ৮৭৭টি শাখা ও বিশ্বের ২৬ দেশে ৪৩০টি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেবা দিচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাংকটি ১৯৯৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে দেশে ৭টি শাখা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মতিঝিল, কারওয়ান বাজার) এবং ২টি কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার (সাভার ও চট্টগ্রাম) রয়েছে। ব্যাংকটি রিটেইল ও করপোরেট সেবা উভয় ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম সেবা দিচ্ছে। এবার ব্যাংকটি অফিসার/সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) পদে যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন আহ্বান করেছে। ২০ অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে আবেদন করতে হবে।
পদ ও কর্মস্থল
পদ: অফিসার/সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ)
চাকরির ধরন: স্থায়ী
বিভাগ: কাস্টমার সার্ভিস
কর্মস্থল: বাংলাদেশে যেকোনো শাখা
দায়িত্ব
নগদ অর্থ গ্রহণ ও প্রদান
চেক যাচাই ও ক্লিয়ারিং
CTR ও STR রিপোর্ট প্রস্তুত করা
শাখা ব্যবস্থাপকের সহায়তা
আবেদনের যোগ্যতা
স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ব্যবসায় প্রশাসন, ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, অর্থনীতি, মার্কেটিং বা ম্যানেজমেন্ট)
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যাংকিং আইন, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান
বাংলা ও ইংরেজিতে সাবলীল যোগাযোগ
কম্পিউটার দক্ষতা (MS Word, Excel)
সময় ও দায়িত্ব ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা
বেতন ও সুবিধা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ
অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী
একনজরে
আবেদনের পদ্ধতি: জীবনবৃত্তান্তসহ ২০ অক্টোবর ২০২৫ মধ্যে আবেদন করতে হবে।