জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্পে অস্থায়ী ভিত্তিতে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। একটি উপ–প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর।
পদের নাম ও বিবরণ
হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক (বাণিজ্য বিষয়ে)। কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী হতে হবে। সরকারি ক্রয় ও হিসাবরক্ষণ বা প্রশিক্ষণসহ এ–জাতীয় প্রকল্পের কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নম্বরপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র বা নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম, এসপিএম (PIN 12177, Window 2), হিট প্রজেক্ট ও অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা–১১০০।
আবেদনের শেষ সময়
২৯ অক্টোবর ২০২৫