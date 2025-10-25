নিয়োগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্পে অস্থায়ী ভিত্তিতে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। একটি উপ–প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর।

পদের নাম ও বিবরণ

হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক (বাণিজ্য বিষয়ে)। কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী হতে হবে। সরকারি ক্রয় ও হিসাবরক্ষণ বা প্রশিক্ষণসহ এ–জাতীয় প্রকল্পের কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৭

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নম্বরপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র বা নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা

ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম, এসপিএম (PIN 12177, Window 2), হিট প্রজেক্ট ও অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা–১১০০।

আবেদনের শেষ সময়

২৯ অক্টোবর ২০২৫

আরও পড়ুন

৫০০ টাকা, ৫%, ৭.৫%, শেষে ১৫%—শিক্ষকেরা কত টাকা বেশি পাবেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন