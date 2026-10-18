এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদনের বয়স ২২ থেকে ৩৫ বছর

এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদনের বয়স ২২ থেকে ৩৫ বছর
ক্রমবর্ধমান বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘এনআরবি ব্যাংক পিএলসি’ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মানবসম্পদ বিভাগের অধীন চুক্তিভিত্তিক ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের পাশাপাশি নতুন গ্র্যাজুয়েটদেরও আবেদনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২২ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
–পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ
–পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
–বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স ২২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
–ব্যাংকিং খাতে ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
–চমৎকার যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা থাকতে হবে।
–বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ভালো দখল থাকতে হবে।
–প্রফেশনাল গ্রুমিং ও শিষ্টাচারসহ মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।
–এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
–গ্রাহকসেবামুখী মানসিকতা, একাধিক কাজ একসঙ্গে সামলানোর ক্ষমতা ও চাপের মুখে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
–সময়ানুবর্তী, সুশৃঙ্খল, বিনয়ী ও স্মার্ট হতে হবে।
প্রধান দায়িত্বসমূহ
ব্যাংকে আসা সব দর্শনার্থী, গ্রাহক ও অতিথিকে স্বাগত জানানো ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। টেলিফোন কল গ্রহণ, সঠিক বিভাগ বা ব্যক্তির কাছে তা স্থানান্তর করা ও অভ্যর্থনাকক্ষের সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ইনকামিং ও আউটগোয়িং কুরিয়ার, চিঠি ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনা করা। ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্য, সেবা ও অফিসের অবস্থান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করা এবং তথ্য গোপনীয়তা রক্ষা করা। এ ছাড়া দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক দলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।