নিয়োগ

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ২০

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সংস্থাপন শাখায় ১৪ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২০। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

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৩. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৪. পদের নাম: রেকর্ড কিপার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-২০, ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-২০, ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

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৭. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-২০, ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

বয়সসীমা

১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নং পদ: ১১২ টাকা;

৫ থেকে ৭ নং পদ: ৫৬ টাকা।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র গ্রহণ শুরুর তারিখ: ৩০ আগস্ট, সকাল ১০টা;

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৪টা।

শর্তগুলো

১. প্রার্থীকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং ঢাকা বিভাগের যেকোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

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