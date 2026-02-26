নিয়োগ

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে চাকরি, পদ ২৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৪ থেকে ২০ গ্রেডের ১৪ ক্যাটাগরিতে মোট শূন্য পদ সংখ্যা ২৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

৩. পদের নাম: প্রভাষক

পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৪. পদের নাম: পিএস টু ভিসি (সেকশন অফিসার)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৫. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৬. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৭. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৮. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

৯. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১০. পদের নাম: গাড়ী চালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১১. পদের নাম: সহকারী কুক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

১২. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

১৩. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

১৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী শিক্ষক পদের ক্ষেত্রে ৮ সেট এবং প্রশাসনিক পদের ক্ষেত্রে ৬ সেট আবেদনপত্র রেজিস্টার, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০ ঠিকানায় সরাসরি অথবা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.nau.ac.bd)-এ প্রদত্ত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা (জনতা ব্যাংক এর যেকোনো শাখা থেকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১২ মার্চ ২০২৬

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন