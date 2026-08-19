বিইউপিতে শিক্ষকসহ ২৯ ক্যাটাগরিতে চাকরি, পদ ৬৭
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৬৭। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-১, ম্যানেজমেন্ট-১।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১, ডাটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: ফার্মেসি-২, ডাটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
৪. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৫, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-৪, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-৩, ম্যানেজমেন্ট-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-৩, মার্কেটিং-১, পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস-১।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: সেকশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৬. পদের নাম: সেকশন অফিসার (লাইব্রেরি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৭. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল : (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৮. পদের নাম: ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৯. পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইসিটি-১, সিএসই-১, ফার্মেসি-১।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
১০. পদের নাম: হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা:১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১১. পদের নাম: নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা:১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১২. পদের নাম: ওয়ার্ক সুপারভাইজার (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৩. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৪. পদের নাম: কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: এসি মেকানিকস
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৯. পদের নাম: জেনারেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২০. পদের নাম: পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২১. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডম্যান (STP Operator)
পদসংখ্যা:১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২২. পদের নাম: সহকারী ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল:৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৩. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৪. পদের নাম: লিফট অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৫. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
২৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৭. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৮. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৯. পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
অনলাইনে আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ এবং আবেদন ফি পরিশোধের পর আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৪ সেট আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি বিইউপিতে কোনো আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে না। খামের ওপর প্রার্থিত পদের নাম ও নিজ জেলা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৩ আগস্ট ২০২৬
আবেদন শেষ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।