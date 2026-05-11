অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৩১

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৩১
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৩১। আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরু হবে ১৪ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন স্কেল: গ্রেড-১৩
২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: গ্রেড-১৪
৩. পদের নাম: ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: গ্রেড-১৪
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: গ্রেড-১৬
৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: গ্রেড-২০
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ১১ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।