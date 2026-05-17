নিয়োগ

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ৯৬৮ পদে বিশাল নিয়োগ, আবেদন এইচএসসি-এসএসসি পাসেও

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে ৯৬৮ কর্মী নিয়োগে আবেদন শুরু ১৮ মে থেকেফাইল ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ৮ পদে ৯৬৮ কর্মী নিয়োগে ১৩ মে প্রকাশ করা হয়েছে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ১৮ মে থেকে শুরু হবে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ আগামী ৪ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

চাকরির ধরন: সরকারি চাকরি (রাজস্ব খাতভুক্ত)

মোট শূন্য পদ: ৯৬৮টি

আবেদনের মাধ্যম: অনলাইন

আবেদনের ওয়েবসাইট দেখুন এখানে

আরও পড়ুন

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রশিক্ষণ শেষেই হবে পদায়ন, চলছে ভেরিফিকেশন

পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা—

১. ক) পদের নাম: সাঁটলিপিকার

পদসংখ্যা: ৬২টি

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

১. খ) পদের নাম: স্টেনোগ্রাফার

পদসংখ্যা: ২০টি

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

আরও পড়ুন

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ৩৭

জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ছবি: এআই/প্রথম আলো

২. ক) পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৭৩টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২. খ) পদের নাম: স্টেনোটাইটিস্ট/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৭৮টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৩. ক) পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ১১টি

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৩. খ) পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ৬৯টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,১০০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১২টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. ক) পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১২টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. খ) পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ৮টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

আরও পড়ুন

দেশে আরও একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ পেল অনুমোদন

৬. পদের নাম: জারিকারক

পদসংখ্যা: ১৩০টি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৯৯টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

৮. ক) পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ২৬টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ব্যাংকে ২৬ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা
ছবি: এআই/প্রথম আলো

৮. খ) পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ৬৮টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩২ বছর (১ মে ২০২৬ তারিখে)। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

  • আবেদন শুরু ১৮ মে সকাল ১০টা থেকে

  • আবেদন শেষ: আগামী ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

  • আবেদনের যোগ্যতা, আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য সব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন