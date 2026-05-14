ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৬৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলো ও সার্কিট হাউসে ৯ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলো:
১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৯
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ২৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস
৪. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

৫. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৬. পদের নাম: বেয়ারার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৭. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৮. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৯. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবদেনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি: ৫৬ টাকা (আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে)।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. প্রার্থীকে ময়মনসিংহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। একাধিক পদে আবেদন করলে আবেদনগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে।


বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

