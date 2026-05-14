ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৬৯

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৬৯
ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলো ও সার্কিট হাউসে ৯ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলো:
১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৯
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ২৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস
৪. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৫. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৬. পদের নাম: বেয়ারার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৭. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৮. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৯. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবদেনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি: ৫৬ টাকা (আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. প্রার্থীকে ময়মনসিংহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। একাধিক পদে আবেদন করলে আবেদনগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে।