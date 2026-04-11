এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
এসএমই শাখায় লোক নেবে এনআরবি ব্যাংক

বেসরকারি এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘সেন্টার ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: সেন্টার ম্যানেজার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনে বয়স: আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স হতে হবে ৫০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

