ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নেবে ৫৭ জন, আবেদন শেষ ২৬ জানুয়ারি

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নেবে ৫৭ জন, আবেদন শেষ ২৬ জানুয়ারি
ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। ১৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৫৭ জনকে নিয়োগে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন
পদের বিবরণ—
১. পদের নাম: প্রোগ্রামার
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৬।
২. পদের নাম: সহকারী পরিচালক
সংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, পরিসংখ্যান বা আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৩. পদের নাম: মানদণ্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা
সংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৪. পদের নাম: মনিটরিং কর্মকর্তা
সংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৫. পদের নাম; নিরীক্ষা চর্চা কর্মকর্তা
সংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, আইন বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৬. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৭. পদের নাম: সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-৯।
৮. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
সংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-১০।
৯. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
১০. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: গ্রেড-১৪।
১১. পদের নাম: হিসাব সহকারী
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
১২. পদের নাম: স্টোরকিপার
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
১৩. পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর
সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
সংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৬।
১৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
সংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদনের পদ্ধতি
আবেদনের শেষ সময়
২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা।