বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা
বেসরকারি ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ‘ক্রেডিট অ্যানালিস্ট’। ১৪ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফুল টাইম এ চাকরিতে কর্মস্থল হবে ঢাকা। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) ক্রেডিট অ্যানালিস্ট পদে কতজন নেবে, তা নির্ধারিত নয়।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা—
স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে। তবে একাডেমিক ক্যারিয়ারে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ থাকা যাবে না।
অভিজ্ঞতা—
* ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনিক ও যোগাযোগ দক্ষতা, একসঙ্গে একাধিক কাজ করার সক্ষমতা, চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা এবং মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত করা হবে
আবেদনে বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম—
আবেদনের শেষ সময়—
২৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন।