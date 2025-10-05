নিয়োগ

আড়ংয়ে খণ্ডকালীন চাকরি, আবেদন এইচএসসি পাসেই

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: আড়ং ফেসবুক পেজ

আড়ং জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ (রেগুলার অ্যান্ড ঈদ স্টাফ) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনের সুযোগ ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট
বিভাগ: আউটলেট (রেগুলার অ্যান্ড ঈদ স্টাফ)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন (পার্টটাইম)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন
প্রার্থীর বয়স: ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে;
কর্মস্থল: সাভার, ঢাকা
কর্মক্ষেত্র: আউটলেটে
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

আবেদনের যোগ্যতা—

  • এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

  • সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদন যেভাবে—

  • আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।  

কাজের ক্ষেত্র, আবেদনপদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

