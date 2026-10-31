বেসরকারি সংস্থায় বড় নিয়োগ, পদ ১৭৮২

বেসরকারি সংস্থায় বড় নিয়োগ, পদ ১৭৮২
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসে (এসএসএস) ১৭ ক্যাটাগরির পদে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১ হাজার ৭৮২। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,৩৬,১১২ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,৭০,১৪০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রশাসক (হাসপাতাল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন
আলোচনা সাপেক্ষে।
৩. পদের নাম: সিনিয়র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,১৫,৩৪৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,৪৪,১৮৩ টাকা।
৪. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (MF)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।
৫. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।
৬. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।
৭. পদের নাম: জোনাল ম্যানেজার (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৭৯,০৬৮ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৯৮,৮৩৫ টাকা।
৮. পদের নাম: এরিয়া ম্যানেজার (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ৬০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৫৮,৭০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৭৩,৩৭৫ টাকা।
৯. পদের নাম: অডিট কর্মকর্তা (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ২০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৫৩,৯০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬৭,৩৭৫ টাকা।
১০. পদের নাম: জোনাল হিসাব কর্মকর্তা (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ২০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৫১,৬৮৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬৪,৬০৮ টাকা।
১১. পদের নাম: প্রশিক্ষক (প্রশিক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ৪৯,৬৮৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬২,১০৮ টাকা।
১২. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/শাখা ব্যবস্থাপক (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৪৯,৪০৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬১,৭৫৫ টাকা।
১৩. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক অফিসার/সহকারী (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ৩০০
বেতন
প্রশিক্ষণকালে (ন্যূনতম ৪ মাস) ১৬,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকালে ৪১,৬৪৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৫২,০৫৫ টাকা।
১৪. পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার/শাখা হিসাবরক্ষক (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ১০০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৩৮,৭১২ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৪৮,৩৯০ টাকা।
১৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/সিনিয়র মাঠ সংগঠক (ক্রেডিট)
পদসংখ্যা: ১,০০০
বেতন
প্রশিক্ষণকালে (২ মাস) ১২,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকালে ৩৬,৮৫৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৪৬,০৬৮ টাকা।
১৬. পদের নাম: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১০০
বেতন
সর্বসাকুল্যে ২৯,৮৯০ টাকা।
১৭. পদের নাম: সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার (কৃষি)
পদসংখ্যা: ৫০
বেতন
সর্বসাকুল্যে ২৯,৮৯০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
সরাসরি এবং ডাকযোগে আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা: উপনির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস), এসএসএস ভবন, ফাউন্ডেশন অফিস, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল।
আবেদন ফি
২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ নভেম্বর ২০২৬
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