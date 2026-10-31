নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় বড় নিয়োগ, পদ ১৭৮২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসে (এসএসএস) ১৭ ক্যাটাগরির পদে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১ হাজার ৭৮২। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক

পদসংখ্যা: ৩

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,৩৬,১১২ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,৭০,১৪০ টাকা।

২. পদের নাম: প্রশাসক (হাসপাতাল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে।

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৩. পদের নাম: সিনিয়র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ৩

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,১৫,৩৪৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,৪৪,১৮৩ টাকা।

৪. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (MF)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।

৫. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।

৬. পদের নাম: কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ১,০৩,৬৮৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ১,২৯,৬০৫ টাকা।

৭. পদের নাম: জোনাল ম্যানেজার (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৭৯,০৬৮ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৯৮,৮৩৫ টাকা।

৮. পদের নাম: এরিয়া ম্যানেজার (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ৬০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৫৮,৭০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৭৩,৩৭৫ টাকা।

৯. পদের নাম: অডিট কর্মকর্তা (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ২০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৫৩,৯০০ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬৭,৩৭৫ টাকা।

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১০. পদের নাম: জোনাল হিসাব কর্মকর্তা (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ২০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৫১,৬৮৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬৪,৬০৮ টাকা।

১১. পদের নাম: প্রশিক্ষক (প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ন্যূনতম ৪৯,৬৮৬ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬২,১০৮ টাকা।

১২. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/শাখা ব্যবস্থাপক (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৪৯,৪০৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৬১,৭৫৫ টাকা।

১৩. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক অফিসার/সহকারী (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ৩০০

বেতন

প্রশিক্ষণকালে (ন্যূনতম ৪ মাস) ১৬,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকালে ৪১,৬৪৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৫২,০৫৫ টাকা।

১৪. পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার/শাখা হিসাবরক্ষক (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ১০০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে ৩৮,৭১২ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৪৮,৩৯০ টাকা।

১৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/সিনিয়র মাঠ সংগঠক (ক্রেডিট)

পদসংখ্যা: ১,০০০

বেতন

প্রশিক্ষণকালে (২ মাস) ১২,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকালে ৩৬,৮৫৪ টাকা। নিয়মিতকরণের পর ৪৬,০৬৮ টাকা।

১৬. পদের নাম: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১০০

বেতন

সর্বসাকুল্যে ২৯,৮৯০ টাকা।

১৭. পদের নাম: সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার (কৃষি)

পদসংখ্যা: ৫০

বেতন

সর্বসাকুল্যে ২৯,৮৯০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

সরাসরি এবং ডাকযোগে আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা: উপনির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস), এসএসএস ভবন, ফাউন্ডেশন অফিস, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ নভেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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