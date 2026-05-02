নিয়োগ

পিএসসিতে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৯০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৯০। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ মে ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৬
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৩): ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রশিক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৪): ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৩. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৪): ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৭. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আরও পড়ুন

৮. পদের নাম: অভ্যর্থনাকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৯. পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১০. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল (গ্রেড-১৬): ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩৬
বেতন স্কেল (গ্রেড-২০): ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
১২. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল (গ্রেড-২০): ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
১৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল (গ্রেড-২০): ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আরও পড়ুন

আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
১ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
১১ থেকে ১৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
**সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
**আবেদন ফরম জমাদানের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা—
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১১ মে ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

আরও পড়ুন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন