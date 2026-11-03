নিয়োগ

বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নিয়োগ, চাকরি পাবেন ৩৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
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বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে ১৪ ও ১৬ গ্রেডের তিন ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম:হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ২১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

২. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী

পদসংখ্যা: ৯

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

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আবেদনের নিয়ম

https://bhtpa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন www.bhtpa.gov.bd ওয়েবসাইটে।

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