বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নিয়োগ, চাকরি পাবেন ৩৩ জন

বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নিয়োগ, চাকরি পাবেন ৩৩ জন
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বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে ১৪ ও ১৬ গ্রেডের তিন ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম:হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ২১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
২. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
https://bhtpa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন www.bhtpa.gov.bd ওয়েবসাইটে।