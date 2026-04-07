এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগে আবেদন ৫৩ হাজার, পরীক্ষা ঘোষিত তারিখেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সুপার, সহকারী সুপার পদে আবেদনপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ৪ এপ্রিল ২০২৬। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল ২০২৬) রাত ১২টায় শেষ হয় আবেদন ফি প্রদানের সময়সীমা। প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী হতে আবেদন করেছেন ৫৩ হাজার ৬৯ জন।

প্রতিষ্ঠানপ্রধান পদে নিয়োগ পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৮ এপ্রিল ২০২৬। প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সচিব এ এম এম রিজওয়ানুল হক। তিনি বলেন, ‘সবকিছু ঠিক থাকলে ১৮ এপ্রিল পরীক্ষা হবে। এই নিয়োগপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে চায় এনটিআরসিএ।’

এমসিকিউ পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা। এমসিকিউ পরীক্ষা হবে ৮০ নম্বরে। বাকি ২০ নম্বরের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের জন্য বরাদ্দ ১২ এবং মৌখিক পরীক্ষা হবে ৮ নম্বরে। মোট ১০০ নম্বরের এ পরীক্ষায় পাসের ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে আলাদাভাবে।

মোট ৮০টি এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর বিয়োগ হবে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ও সহকারী প্রধান পদে আবেদন শুরু হয়। তবে ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে পূর্বের আবেদন বাতিল করে প্রার্থীদের নতুন করে আবেদনের নির্দেশনা দেয় এনটিআরসিএ।

