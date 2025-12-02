নিয়োগ

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে ৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীকে পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালীতে কাজ করতে হবে। ৮ম, ১১ ও ১৩তম গ্রেডের এসব পদে আবেদনের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. কমান্ডার (ফায়ার স্টেশন)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট হতে ন্যূনতম স্নাতক পাস। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীন স্টেশন অফিসার বা সমমান পদে চার বছরের অভিজ্ঞতা।

অথবা, যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে/সামরিক বাহিনীতে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কাজে সমমর্যাদার কর্মকর্তা পদে চার বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪২,০০০ টাকা (গ্রেড-০৮)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর

২. ইমাম

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আলিয়া মাদ্রাসা হতে কামিল অথবা কওমি মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদিস পাস। ইমাম/মুফতি/মুহাদ্দিস হিসেবে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। আরবি ও বাংলা ভাষায় ভালো যোগাযোগদক্ষতা থাকতে হবে। হাফিজ-ই-কোরআন ও ইলমে ফিরাতের ওপর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন। যেকোনো ইসলামি বিদেশি দেশে ইমাম হিসেবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৬,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)

বয়সসীমা: ন্যূনতম ৪৫ বছর

৩. মুয়াজ্জিন

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আলিয়া মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাস অথবা কওমি মাদ্রাসা হতে সমমানের ডিগ্রি। কমপক্ষে পাঁচ বছর কোনো জামে মসজিদে নিয়মিত আজান দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কমপক্ষে পাঁচ বছর কোনো জামে মসজিদে তারাবি পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হাফিজ-ই-কোরআন হতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২০,০০০ টাকা (গ্রেড-১৩)

বয়সসীমা: ন্যূনতম ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে বা সরাসরি জমা দিতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা

মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), করপোরেট অফিস, বিসিপিসিএল, ইউনিক ট্রেড সেন্টার (৫ম তলা), ০৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

আবেদন ফি

১ নং পদের জন্য: ২০০ টাকা;

২ ও ৩ নং পদের জন্য: ১০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

