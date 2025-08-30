জীবন বীমায় পূর্ণ ও খণ্ডকালীন চাকরি, করুন আবেদন  

জীবন বীমায় পূর্ণ ও খণ্ডকালীন চাকরি, করুন আবেদন
জীবন বীমা করপোরেশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। রাষ্ট্রীয় বিমাপ্রতিষ্ঠানটি বিমাপ্রতিনিধি (এজেন্ট)/কনসালট্যান্ট (পূর্ণ ও খণ্ডকালীন) পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বিমা প্রতিনিধি (এজেন্ট)/কনসালট্যান্ট (পূর্ণ ও খণ্ডকালীন) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে ৩০ জন। আবেদনের সুযোগ আছে আগামীকাল রোববার, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা
*এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
*এইচএসসি/সমমান পাস, অনার্স, ডিগ্রি, মাস্টার্স/এমবিএ পাস বা যেকোনো পেশার সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা খণ্ডকালীন হিসেবে বিমা প্রতিনিধির কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর
চাকরির ধরন: পার্টটাইম/ ফুলটাইম
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৬৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
কমিশন, জীবন বীমা করপোরেশন বিধি অনুযায়ী কমিশন পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।