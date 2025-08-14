ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ, আবেদন শেষ ৩০ আগস্ট

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ, আবেদন শেষ ৩০ আগস্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিইডি) ‘বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্লাস্টিক বর্জ্য মোকাবিলা’ শীর্ষক প্রকল্পে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ দেবে। ড্যানিডা ফেলোশিপ সেন্টার (ডিএফসি)-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি ২০২৪ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত চলবে।
যোগ্যতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ বিজ্ঞান, পরিবেশ অর্থনীতি, পরিবেশ প্রকৌশল, পরিবেশ সমাজবিদ্যা, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা, নৃবিজ্ঞান, অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু অর্থায়ন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীকে টেকসই উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট-সংক্রান্ত গবেষণায় অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ ও ভিজুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার (যেমন NVivo, SPSS বা STATA) ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলায় চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা এবং ভ্রমণের মানসিকতা থাকতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীদের কাভার লেটার, লেখার নমুনা (যেমন প্রকাশনা বা ফিল্ড রিপোর্ট), হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (রেফারেন্সসহ) ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ই-মেইলে [email protected] ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ই-মেইলের বিষয় লাইনে ‘Application for Senior Research Associate’ লিখতে হবে। শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৫।
