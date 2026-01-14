ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে চাকরি, পদ ১৮
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন বিভাগের ১৮টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপত্র সরাসরি জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট (আইসিটি দপ্তর)
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন এন্ড কমিউনেকেশন টেকনোলজী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত কোন উদ্ভাবন বিষয় অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিষ্টেম এনালিষ্ট পদে ৫ বছরের কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকেত হবে।
২. পদের নাম: ল্যাব, টেকনোলজিষ্ট (ফিজিওলজী)
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে মেডিক্যাল টেকনোলজী (ল্যাব.) বিষয়ে ৪ বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবে ১ বছরের কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।
৪. পদের নাম: লিফটম্যান
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত ট্রেড কোর্স/ডিপ্লেমা ডিগ্রীধারী সম্পন্ন। নাইট শিফটে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৫. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত ট্রেড কোর্স/ডিপ্লেমা ডিগ্রীধারী সম্পন্ন। নাইট শিফটে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৬. পদের নাম: ড্রাইভার
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ড্রাইভার হিসেবে প্রার্থীকে মোটরযান চালানোর হালনাগাদ বৈধ লাইসেন্স সহ ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
৭. পদের নাম: বার্তাবাহক
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মোটর সাইকেল চালনায় পারদর্শী সহ হালনাগাদ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। নিজস্ব মোটর সাইকেল থাকতে হবে।
৮. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদ সংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৯. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদ সংখ্যা: ০৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেনী পাশ সহ বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
বয়স
সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীগণকে কলেজ অফিস অথবা কলেজ ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করে অধ্যক্ষের দপ্তরে নির্ধারিত বাক্সে জমা দিতে হবে।