নিয়োগ

আড়ং ডেইরিতে বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা

ব্র্যাকের অধীনে আড়ং ডেইরিতে ইন্টার্ন পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মার্কেট রিসার্চ, কনটেন্ট তৈরি ও ভেন্ডর ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল ২০২৬।

ইন্টার্নশিপের বিস্তারিত—

মেয়াদ: ৩ মাস (ফুল-টাইম)

কর্মস্থল: ঢাকা

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা—

ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি (বিবিএ)। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ বা সমমানের ফলাফল থাকতে হবে। মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ধারণা ও এমএস অফিস ব্যবহারে পারদর্শিতা থাকতে হবে।

