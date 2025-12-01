পিকেএসএফে নিয়োগ, বেতন ২ লাখ ৬০ হাজার

পিকেএসএফে নিয়োগ, বেতন ২ লাখ ৬০ হাজার
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দুই ক্যাটাগরির ৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজিটাল লার্নিং স্পেশিয়ালিস্ট (Training & Digital Learning Specialist)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারিকুলাম অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি, এডুকেশনাল টেকনোলজি, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইকোনমিকস বা সমপর্যায়ের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।
প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল লার্নিং, সক্ষমতা বৃদ্ধি বা ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইন ক্ষেত্রে অন্তত ১৫ বছরের ক্রমান্বয়ে দায়িত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ বছরের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা: ২,৬০,০০০ টাকা
বয়সসীমা: ন্যূনতম ৪৫ বছর
২. জুনিয়র অফিসার মান-২ (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা থাকতে হবে। একাডেমিক জীবনের সব পরীক্ষায় অন্তত সেকেন্ড ডিভিশন/সেকেন্ড ক্লাস বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।
বাণিজ্যিক বা উচ্চ তলার ভবনে MEP (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং প্লাম্বিং) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ন্যূনতম ০১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা: ৩০,০০০ টাকা
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
আবেদনের নিয়ম
https://recruitment.pksf.org.bd/ এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।