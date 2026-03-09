১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বেতনে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানিতে চাকরি
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদনের পর অফিসে হার্ডকপি জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। অথবা ব্যবসায় প্রশাসন/অর্থনীতি/ব্যবস্থাপনা/*ফাইন্যান্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
*সরকারি খাত (সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা) থেকে আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে ন্যূনতম ৩ বছর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পদে (জাতীয় বেতন স্কেল গ্রেড-৪ বা তদূর্ধ্ব) কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
*বিদ্যুৎ খাতের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিতে কর্মরতদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে ৩ বছর প্রধান প্রকৌশলী বা সমমানের পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
*বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা/নেতৃত্ব পর্যায়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতার সনদে কাজের বিস্তারিত দায়িত্ব উল্লেখ থাকতে হবে।
বয়সসীমা
৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ৫০ থেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
নিয়োগের মেয়াদ
প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে (সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত)। যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছরের মধ্যে আরও দুই মেয়াদ (প্রতি মেয়াদ ৩ বছর) পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো যেতে পারে।
বেতন
১,৭৫,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত আবেদন ফরম এপিএসসিএল ওয়েবসাইট (www.apscl.gov.bd) (http://www.apscl.gov.bd) থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের হার্ড কপি ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে (অফিস সময়ে) জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্রের হার্ড কপি পাঠানোর ঠিকানা
চেয়ারম্যান, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল), নাভানা রহিম আর্ডেন্ট, লেভেল–১০, ১৮৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬।