নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
এআই/প্রথম আলো

বেসরকারি প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন চলছে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক বা সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

ব্যাংকের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি

বিভাগের নাম: রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেশন

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।

আরও পড়ুন

২৭তম বিসিএসে ৬৭৩ জনকে নিয়োগ দিয়ে গেজেট প্রকাশ

অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট—বাংলা-১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন