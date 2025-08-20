নিয়োগ

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পে বড় নিয়োগ, পদ ১৯১

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামালপুরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ বইমেলায় হরেক বইয়ের সমাহার। পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর, জামালপুর, ৭ মার্চছবি: প্রথম আলো

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ ক্যাটাগরিতে মোট ১৯১টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের জুন মেয়াদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরম্যাটে ই-মেইলের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। একজন একটি পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, অ্যাডমিন ও ফিন্যান্স

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৬০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

২. ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম ও ভেহিকেল

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৬০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ–সংক্রান্ত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৩. ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং ও রিপোর্টিং

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৬০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৪. অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, অ্যাডমিন ও লজিস্টিক

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৪৫,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৫. অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন: সাকল্যে ৪৫,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৬. অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, অ্যাকাউন্টস

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৪৫,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ও অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারে পারদর্শী।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৭. অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৪৫,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

৮. ভেহিকেল মেইনটেন্যান্স অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ অটোমোবাইল বিষয়ে ডিপ্লোমা। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

৯. লাইব্রেরি ইনচার্জ

পদসংখ্যা: ৭৭টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারী। লাইব্রেরির কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১০. অ্যাডমিন অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১১. লজিস্টিক অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১২. অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১৩. মনিটরিং অফিসার

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন: সাকল্যে ৩০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১৪. ড্রাইভার (ভারী যান)

পদসংখ্যা: ৬টি

বেতন: সাকল্যে ২৪,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস। বৈধ লাইসেন্সধারী, ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

১৫. ড্রাইভার (হালকা যান)

পদসংখ্যা: ৭১টি

বেতন: সাকল্যে ২২,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস। বৈধ লাইসেন্সধারী, ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১৬. স্টোর ইনচার্জ

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন: সাকল্যে ২২,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। কম্পিউটার ব্যবহারে (এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেল) পারদর্শী।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১৭. ডাটা এন্ট্রি কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন: সাকল্যে ২০,০০০/-

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। কম্পিউটার ব্যবহারে (এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেল) পারদর্শী।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১৮. ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন: সাকল্যে ১৮,০০০/-

যোগ্যতা: এসএসসি পাস

বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

১৯. হেলপার

পদসংখ্যা: ৭টি

বেতন: সাকল্যে ১৮,০০০/-

যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস

বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

২০. ক্লিনার

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন: সাকল্যে ১৮,০০০/-

যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস হতে হবে

বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর

আবেদনের শেষ সময়—

৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

আবেদনের পদ্ধতি—

আবেদনের নির্ধারিত ছক (PDF MS Word) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.hskbd.org) থেকে ডাউনলোড করে MS Word ফরম্যাটের ছকটি যথাযথভাবে পূরণপূর্বক ফাইলটি নিজের নামে Save করে আবেদনকারীর নিজস্ব মেইল আইডি থেকে [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা—

১. একজন প্রার্থী কেবল একটি পদে প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে পারবেন।

২. পূর্বে পরিচালিত দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

৩. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনপত্র বাছাইপূর্বক প্রণীত সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুসারে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের আহ্বান করা হবে।

*বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন

