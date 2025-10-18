বেসরকারি সংস্থায় জনবল চাকরি, ইন্টারভিউয়ে নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় জনবল চাকরি, ইন্টারভিউয়ে নিয়োগ
জনবল নিয়োগ দেবে এসি আই ফার্মাসিউটিক্যালস। সংস্থাটি ‘ফিল্ড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ’ পদে ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করবে।
পদের নাম ও বিবরণ
ফিল্ড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ
দায়িত্বগুলো
স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের কাছে পণ্যের তথ্য কার্যকরভাবে তুলে ধরা এবং চাহিদা তৈরি করা।
কেমিস্টদের কাছ থেকে বিক্রির অর্ডার সংগ্রহ করে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি (এসএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে পড়া থাকতে হবে)। সিজিপিএ ২.৫-এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।
বয়সসীমা
৩২ বছর।
সুবিধাগুলো
আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো
প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি
উৎসব ভাতা
সেলস ইনসেনটিভ
বিদেশভ্রমণের সুযোগ
মেডিকেল সুবিধা
প্রফিট শেয়ার
দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ
ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের তারিখ ও স্থান
প্রার্থীদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে সিভি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র (মূল ও ফটোকপি)। ৯টি জেলায় এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে।