সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরি, গাড়িসহ মূল বেতন ১ লাখ ৭৫ হাজার

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: এআই জেনারেটেড

রকারি সংস্থা বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) কর্মকর্তা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ সংস্থায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম: ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বয়স: ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৫০ থেকে ৬২ বছর

চাকরির ধরন: তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তি নবায়নযোগ্য।

বেতন: মাসিক মূল বেতন ১,৭৫,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বাসাভাড়া, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গোষ্ঠী বিমা, ছুটি ভাতা, মেডিকেল সুবিধা, জ্বালানি, চালকসহ সার্বক্ষণিক গাড়ির সুবিধা আছে।

চাকরির বিবরণ: বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) একটি সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান পাওয়ার ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সের অধীনে পরিচালিত হয়। তারা একজন যোগ্য ও দক্ষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুঁজছে, যিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও বড় ধরনের সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে পারবেন।

পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য—

  • চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের কাছে জবাবদিহি করা

  • কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দিক, ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলি নিশ্চিত করা

  • শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ারসম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখাশোনা করা।

আবেদনের প্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীদের একটি সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি পাঠাতে হবে;

*শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে;

*সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ০৯.০৯.২০২৫

আবেদনের ঠিকানা: কোম্পানি সেক্রেটারি, বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড, আইইবি ভবন (৮ম তলা), রমনা, ঢাকা

*বিস্তারিত দেখুন এখানে

