নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থা নেবে সিনিয়র অফিসার, স্নাতকে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
বেসরকারি সংস্থা নেবে সিনিয়র অফিসারছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। লার্নিং অ্যান্ড লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট বিভাগে জনবল নিয়োগের এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। পদের নাম সিনিয়র অফিসার। ৮ অক্টোবর থেকেই আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

বিভাগ: লার্নিং অ্যান্ড লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি, চিকিৎসা–সুবিধা, ডে–কেয়ার সুবিধা এবং প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫

