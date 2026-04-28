ইস্টার্ন ব্যাংক নেবে ট্রেইনি অফিসার, স্নাতক পাসে আবেদন, বেতন ৩১ হাজার টাকা
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি কার্ড সেলস ও কার্ড অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী খুঁজছে। কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সদ্য পাস করা স্নাতক শিক্ষার্থীরা এ পদে আবেদন করতে পারবেন।
পদের বিস্তারিত বিবরণ
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার
বিভাগ: কার্ড সেলস ও কার্ড অ্যাকুইজিশন
কর্মস্থল: ঢাকা
যোগ্যতা ও শর্তাবলি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: একই ধরনের চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। সদ্য স্নাতক শেষ করা প্রার্থীদের আবেদনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
বয়সসীমা: বিজ্ঞপ্তিতে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা উল্লেখ করা হয়নি।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
এ পদে বেতন ৩১,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে। ট্রেইনি পিরিয়ড শেষে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পেলে পদের নাম হবে জুনিয়র অফিসার।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
আবেদন শুরুর তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ২ মে ২০২৬
কীভাবে আবেদন করবেন
আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া ও আবেদনের বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন