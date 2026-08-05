ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে ১৫ ও ১৬ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৭

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে ১৫ ও ১৬ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৭
ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা রাজস্ব শাখা ও উপজেলা/রাজস্ব সার্কেল ভূমি অফিসসমূহে শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫ ও ১৬ গ্রেডে মোট পদসংখ্যা ১৭। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: ড্রাফটস ম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
২. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম–সায়রাত সহকারী
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল:(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: সার্টিফিকেট পেশকার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: নাজির কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল:(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৭. পদের নাম: ট্রেসার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনে ইচ্ছুক প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১০ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০:০০টা;
আবেদন শেষ: ৩০ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা।
নির্দেশনা
৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যেসব প্রার্থী আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের প্রবেশপত্র পৃথকভাবে ইস্যু করা হবে।
নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।