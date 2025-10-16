স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নোয়াখালী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৪ ও ১৬তম গ্রেডের ১২৭টি পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু নোয়াখালী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতীত সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
পদের নাম ও বিবরণ
১. পরিসংখ্যানবিদ
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২. স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ১২১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটক চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা
আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা
নির্দেশনা
১. একজন প্রার্থী কেবল একটি পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
২. সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নোয়াখালীর স্মারক নং-সিএসএন/শা-৩/নিয়োগ-২০২৪/২৫৫০ তারিখ: ৩১/০৩/২০২৪ খ্রি. মোতাবেক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করা প্রার্থীদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদন সঠিক থাকলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তাঁদের বয়স আগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে।
৩. স্বাস্থ্য সহকারী পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ইউনিয়নের যে ওয়ার্ডের (পুরাতন) জন্য আবেদন করবেন, সে ওয়ার্ডের (পুরাতন) স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৪. নোয়াখালী জেলার আওতাধীন কোনো পৌরসভার আবেদনকারী স্বাস্থ্য সহকারী পদে আবেদন করতে পারবেন না। তবে পরিসংখ্যানবিদ পদে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন এই ওয়েবসাইটে।