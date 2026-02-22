নিয়োগ

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে শিক্ষক নিয়োগ, বেতন ডলারে

প্রথম আলো ডেস্ক
গাজীপুরের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি। সম্প্রতি মূল ক্যাম্পাসের সামনেছবি: প্রথম আলো

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে (আইইউটি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে জুনিয়র লেকচারার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: জুনিয়র লেকচারার

বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.৭৫ থাকতে হবে।

বেতন-ভাতা

৭৭০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৪,০০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। পাশাপাশি আবেদনপত্র, জীবনবৃত্তান্ত, পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের হার্ডকপি ‘চিফ, এইচআরসি অফিস, মানবসম্পদ ও ক্যাবিনেট অফিস আইইউটি, বোর্ড বাজার, গাজীপুর’ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

