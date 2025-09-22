বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন নিয়োগ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
পদের বিবরণ
পদের নাম: ডিন, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, পাবলিক পলিসি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব থাকতে হবে এবং অন্তত ১২ বছরের একাডেমিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর সহযোগী ডিন, ডিন বা সমমানের পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
দায়িত্ব: অনুষদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ধারণ, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে নেতৃত্ব দেবেন নতুন ডিন। তিনি ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে জবাবদিহি করবেন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উন্নয়ন এবং বাহ্যিক অংশীদারত্ব জোরদার করার দায়িত্ব পালন করবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া
প্রার্থীদের কভার লেটার, জীবনবৃত্তান্ত এবং তিনজন রেফারেন্সের নাম ও যোগাযোগের তথ্যসহ আবেদন পাঠাতে হবে। আবেদন ই–মেইলে ([email protected]) অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার পোর্টালে career.bracu.ac.bd, http://career.bracu.ac.bd -এ জমা দেওয়া যাবে।
ই–মেইলের সাবজেক্ট লাইনে লিখতে হবে: Dean, School of Humanities & Social Sciences।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২৫