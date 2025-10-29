নিয়োগ

বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগের সুযোগ

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী অফিসার ক্যাডেট হিসেবে সারা দেশ থেকে লোক নেবেছবি: বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সৌজন্যে

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯৪ বিএএফএ কোর্সে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদসংখ্যা অনির্ধারিত।

পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. জিডি (পি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। GCE ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি।

২. এটিসি/এডিডব্লিউসি: উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি। এটিসি/এডিডব্লিউসি প্রার্থীদের শাখা এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারণ করা হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা

উচ্চতা: (পুরুষ) কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি। (মহিলা) জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, অন্যান্য শাখা: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।

বুকের মাপ: (পুরুষ) কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি। (মহিলা) কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।

ওজন: বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।

বয়সসীমা

১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২২ বছর (২৩ জুন ২০২৬ তারিখে)

আবেদনের নিয়ম

https://joinairforce.baf.mil.bd ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

যোগদানের সম্ভাব্য তারিখ

২৩ জুন ২০২৬

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫

* বিস্তারিত তথ্য ও অনলাইন আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন

