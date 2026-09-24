নিয়োগ

নীলফামারী জেলা প্রশাসকের অধীন চাকরি, পদ ১২

প্রথম আলো ডেস্ক
এআই/প্রথম আলো

নীলফামারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২০ গ্রেডের তিন ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৪

২. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৪

৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

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আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণ https://dcnilphamari.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

৫৬ টাকা।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;

আবেদন শেষ: ২৬ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন www.nilphamari.gov.bd এবং https://dcnilphamari.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে।

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