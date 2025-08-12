১৭০০০ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চাকরিবিধি চূড়ান্ত হওয়ার পরপরই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি
১৭০০০ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চাকরিবিধি চূড়ান্ত হওয়ার পরপরই
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধি সংশোধনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত। আগস্টের শেষ সপ্তাহে সংশোধিত নিয়োগ বিধি প্রকাশ হতে পারে। নিয়োগ বিধি প্রকাশের পরের দিনেই সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষক পদে প্রায় ১৭ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হবে। কিন্তু নিয়োগ বিধি সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত না হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি।
এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নারী কোটা, পোষ্য কোটা বাতিলসহ নিয়োগবিধিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধিমালা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।
মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগবিধিতেও আসছে পরিবর্তন। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক পদেই পদোন্নতি হতো না, সেখানেও পদোন্নতির সুযোগ রাখা হচ্ছে নতুন চাকরিবিধিতে।
সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তের পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সহকারী শিক্ষক পদে প্রায় ১৭ হাজার পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষক (সংগীত) পদে ২ হাজার ৫৮৩ ও সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) পদে ২ হাজার ৫৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান আজ সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংশোধিত শিক্ষক নিয়োগবিধির কাজ প্রায় চূড়ান্ত। আইনি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য বিধিটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নারী কোটা, পোষ্য কোটা বাতিলসহ নিয়োগবিধিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হওয়ার পরের দিনেই প্রায় ১৭ হাজার পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে সংশোধিত নিয়োগ বিধিতে ৯৩ শতাংশ প্রার্থীকে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর বাইরে ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটা ও ১ শতাংশ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৫ হাজার ৫৬৫টি। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ১ কোটি ৭১ লাখ ৬২ হাজার ৩৬৫ জন। শিক্ষক আছেন ৩ লাখ ৬২ হাজার ৭০৯ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন এবং নারী শিক্ষক ২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭০ জন।