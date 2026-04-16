মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরির সুযোগ
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’। আবেদন শুরু হয়েছে ১০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন, তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার পদের কর্মস্থল হবে সিলেট জেলায়। তবে এ পদে কতজন নেবে, তা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই। স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে এ পদে আবেদন করা যাবে। বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। আবেদনে কোনো বয়সসীমা নেই।