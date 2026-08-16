নিয়োগ

বিআরডিবির অধীনে বরিশাল–খুলনা–নোয়াখালীতে চাকরি, পদ ৩৮

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) অধীনে ইরেসপো কর্মসূচির শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৮। ৩টি জেলায় এবং ৩ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

চাকরির বিবরণ–

১. পদের নাম: এআরডিও

জেলা ও পদসংখ্যা: বরিশাল–৪, খুলনা–৪।

২. পদের নাম: হিসাব সহকারী

জেলা ও পদসংখ্যা: বরিশাল–৪, খুলনা–১, নোয়াখালী–২।

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৩. পদের নাম: মাঠ সংগঠক

জেলা ও পদসংখ্যা: বরিশাল–১৩, খুলনা–৯, নোয়াখালী–১।

নির্দেশনাগুলো

১. লিখিত পরীক্ষার (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন) নম্বর-৮০, মৌখিক-১০ এবং কম্পিউটার ব্যবহারিক-১০। তবে মাঠ সংগঠক পদের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রযোজ্য নয় বিধায় তাঁদের জন্য লিখিত-৯০ এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর-১০ নির্ধারিত থাকবে।

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২. একই দিনে ৩টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩. ১:৫ অনুপাতে পদভিত্তিক নিয়োগ প্যানেল প্রস্তুত করা হবে।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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