ব্র্যাকে জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ

ব্র্যাকে জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ
বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে ট্রেইনার/সিনিয়র ট্রেইনার (জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ) পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ব্র্যাক স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে এ নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: ট্রেইনার/সিনিয়র ট্রেইনার (জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ)
দায়িত্বসমূহ: জাপানিজ ভাষায় (N4 ও N5) প্রশিক্ষণ প্রদান, জাপানের সংস্কৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের জন্য সেশন প্ল্যান।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জাপানিজ ভাষায় N4 সনদপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ন্যূনতম ৫ বছরের প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতা। N3 সনদপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ন্যূনতম ৩ বছরের প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতা।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
[email protected] এর মাধ্যমে পদের নাম উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ নভেম্বর, ২০২৫