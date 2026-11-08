নিয়োগ

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, পদ ৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি: প্রথম আলো
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ৯ ক্যাটাগরির পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: মাস্টার
পদসংখ্যা: ৪
২. পদের নাম: চিফ ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৩. পদের নাম: চিফ অফিসার
পদসংখ্যা: ৪
৪. পদের নাম: সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৫. পদের নাম: থার্ড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৬. পদের নাম: সেকেন্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ৪
৭. পদের নাম: থার্ড অফিসার/জুনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
৮. পদের নাম: ৪র্থ ইঞ্জিনিয়ার/জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৫
৯. পদের নাম: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জুনিয়র ইটিও
পদসংখ্যা: ৫

আরও পড়ুন

৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা কবে, এনটিআরসিএ জানাল সময়

বেতন-ভাতা
নির্ধারিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী।

চুক্তির মেয়াদ
৪ থেকে ৯ মাস।

আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/ই–মেইলে প্রেরণ করতে হবে।
ই–মেইল: [email protected] (CC: [email protected])
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক, শিল্প পার্সোনেল বিভাগ বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন বিএসসি ভবন, পোস্ট বক্স নং-৬৪১, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।

আবেদনের শেষ তারিখ
১০ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।


বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

আরও পড়ুন

মিসরের আল-আজহারের ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যেভাবে আবেদন করবেন

আরও পড়ুন

২০২৭ সালে সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীরা কত দিন ছুটি পাবেন, প্রজ্ঞাপন জারি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন