বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, পদ ৩৯

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, পদ ৩৯
বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ৯ ক্যাটাগরির পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: মাস্টার
পদসংখ্যা: ৪
২. পদের নাম: চিফ ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৩. পদের নাম: চিফ অফিসার
পদসংখ্যা: ৪
৪. পদের নাম: সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৫. পদের নাম: থার্ড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৪
৬. পদের নাম: সেকেন্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ৪
৭. পদের নাম: থার্ড অফিসার/জুনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
৮. পদের নাম: ৪র্থ ইঞ্জিনিয়ার/জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ৫
৯. পদের নাম: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জুনিয়র ইটিও
পদসংখ্যা: ৫
বেতন-ভাতা
নির্ধারিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী।
চুক্তির মেয়াদ
৪ থেকে ৯ মাস।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/ই–মেইলে প্রেরণ করতে হবে।
ই–মেইল: [email protected] (CC: [email protected])
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক, শিল্প পার্সোনেল বিভাগ বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন বিএসসি ভবন, পোস্ট বক্স নং-৬৪১, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।