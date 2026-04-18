নগদে এন-রাইজার্স ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম, পদ ৩০
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড ‘এন-রাইজার্স ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। কোনো পূর্বাভিজ্ঞতা ছাড়াই এ পদে আবেদন করা যাবে।
পদের নাম: এন-রাইজার্স ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম
পদসংখ্যা: ৩০
আবেদনে যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সাধারণ অফিস সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষতা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদন করা যাবে।
আবেদনে বয়সসীমা: ১৯ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত।
বেতন: মাসিক ১২,৫০০ টাকা।
সুবিধা: সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি এবং প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ মে ২০২৬