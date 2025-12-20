আড়ংয়ে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

আড়ংয়ে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন
আড়ং জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ই-কমার্স বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগে ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশ করেছে বিজ্ঞপ্তি। আবেদন ১৮ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট (ই-কমার্স)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন;
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
আবেদনের যোগ্যতা-
* যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে;
* ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইট পরিচালনার মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে;
* মাইক্রোসফট অফিস ও গুগল স্প্রেডশিটে দক্ষতা থাকতে হবে;
* আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫;
* আবেদনের পদ্ধতি, বিস্তারিতসহ জানতে এখানে ক্লিক করুন।