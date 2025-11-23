ইউনিলিভারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শেষ ২৪ নভেম্বর

ইউনিলিভারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শেষ ২৪ নভেম্বর
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ‘হেড অব কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড লজিস্টিকস’ পদে নিয়োগ দিচ্ছে। সাপ্লাই চেইন অপারেশনে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৪ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: হেড অব কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড লজিস্টিকস
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: লজিস্টিকস/সাপ্লাই চেইন/ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি। সাপ্লাই চেইন অপারেশনে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং বড় টিম নেতৃত্বদানের দক্ষতা। SAP, WMS এবং পরিবহন খাতের বাজারগত ধারণা।
বেতন-ভাতা
প্রতিষ্ঠানের বেতনকাঠামো অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
[email protected] ই-মেইলে রিজিউম/জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে হবে অথবা ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, শানতা ফোরাম, দশম তলা, ১৮৭-১৮৮/বি, বীর উত্তম মীর শওকত সরাক, ঢাকা-১২০৮
আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ নভেম্বর ২০২৫