৪৯তম বিসিএসে আবেদনকারী তিন লাখের বেশি, প্রতি পদে ৪৫৬ জন
৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২৫–এর আবেদনপ্রক্রিয়া আগস্টের ২২ তারিখ শেষ হয়েছে। এবারের বিসিএস শিক্ষার বিশেষ ক্যাডারের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) জানিয়েছে, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩টি পদে আবেদন করতে অনলাইনে মোট ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।
৪৯তম বিসিএসের পদগুলোতে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছিল চলতি বছরের ২২ জুলাই। আবেদনকারীদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ২২ আগস্ট, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছিল। পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য ৫০ টাকা নির্ধারিত ছিল। ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে যে কেউ প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে পারতেন।
শিক্ষার বিশেষ বিসিএস হিসেবে পরিচিত এই ৪৯তম বিসিএসের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কড়া হবে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন। ৬৮৩টি পদে তিন লাখের বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করায় প্রতি পদে আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৫৬ জনের বেশি। এর ফলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারা প্রার্থীদেরই সুযোগ থাকবে।
পিএসসি আগামী সময়সূচি অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করবে। প্রার্থীরা পিএসসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার সময়সূচি ও ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবেন।