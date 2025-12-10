নিয়োগ

সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৪৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাবনা একাধিক পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেফাইল ছবি

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা রাজস্ব খাতে একাধিক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২৯ ক্যাটাগরির পদে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

১. পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)
২. পদের নাম: মৌলভি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)
৩. পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ (গ্রেড-১১)
৪. পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৬. পদের নাম: দপ্তর সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৭. পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৮. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৯. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
১০. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)

১১. পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ (গ্রেড-১৪)
১২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার গ্রেড-২
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)
১৩. পদের নাম: মেকানিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)
১৪. পদের নাম: করণিক কাম মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৫. পদের নাম: টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৬‍. পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রড-২)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)/৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৯. পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ (গ্রেড-১৯)
২০. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ (গ্রেড-১৯)

২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আলোকে যাঁরা বিভিন্ন পদে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই এবং তাঁদের প্রার্থিতা বহাল থাকবে।
ছবি: প্রথম আলো ফাইল ছবি
২১. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২২. পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৩. পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৪. পদের নাম: দপ্তরি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৫. পদের নাম: পিয়ন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৬. পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৭. পদের নাম: রন্ধন সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৮. পদের নাম: বার্তা বাহক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৯. পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০

বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
আবেদনে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ https://bsri.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
১ ও ২ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;
৩ থেকে ১০ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
১১ থেকে ১৮ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
১৯ থেকে ২৯ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০: ০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫:০০ টা।

নির্দেশনা
২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আলোকে যাঁরা বিভিন্ন পদে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই এবং তাঁদের প্রার্থিতা বহাল থাকবে।
www.bsri.gov.bd অথবা http://alljobs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখুন।

