বস্ত্র অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের পদে লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ পিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের ‘ফটো টেকনিশিয়ান’ পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ, কেন্দ্র, সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়।

এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ২০০ নম্বরের হবে। এর মধ্য বাংলা-৫০, ইংরেজি-৫০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা-৬০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার সময়কাল ৪ ঘণ্টা। সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে, তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য—

পদের নাম: ফটো টেকনিশিয়ান (১০ম গ্রেড)

পরীক্ষার তারিখ: ১৩ মে ২০২৬

সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত

স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রার্থীদের কমিশনের ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতিত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

